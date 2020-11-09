Петербург обновил оперативные данные по статистике коронавируса

Еще 25 651 человека обследовали медики Санкт-Петербурга на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Смольного.

Еще 25 651 человека обследовали медики Санкт-Петербурга на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Смольного.

Врачи продолжают наблюдать 4039 человек. На самоизоляции находится 2551 петербуржец, а в обсерваторе 83 человека. Уже 718 жителей города прошли регистрацию в качестве волонтеров, чтобы помочь развозить нуждающимся продукты и предметы первой необходимости.

С сегодняшнего дня в городе приостанавливается работа большинства фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. Исключение составят фуд-корты в аэропорту, на вокзалах и автозаправочных станциях. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.