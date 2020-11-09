Путин: в Сирии была одержана победа над международным терроризмом

Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Об этом он сообщил в ходе беседы с Асадом по видеосвязи.

Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Об этом он сообщил в ходе беседы с Асадом по видеосвязи.

Сегодня лидеры двух стран провели встречу в формате видеоконференции. Ранее ее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В последний раз Путин и Асад виделись в январе во время официального визита российского президента в Дамаск.

В октябре Асад заявил, что планирует в будущем встретиться с российским коллегой лично, и отметил, что они поддерживают постоянные контакты по телефону.