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13:35   9 Ноября 2020
Политика

Путин: в Сирии была одержана победа над международным терроризмом

Путин: в Сирии была одержана победа над международным терроризмом

Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Об этом он сообщил в ходе беседы с Асадом по видеосвязи.

Сегодня лидеры двух стран провели встречу в формате видеоконференции. Ранее ее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В последний раз Путин и Асад виделись в январе во время официального визита российского президента в Дамаск.

В октябре Асад заявил, что планирует в будущем встретиться с российским коллегой лично, и отметил, что они поддерживают постоянные контакты по телефону.

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#путин #асад #терроризм в сирии

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