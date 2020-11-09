Новосибирский Минздрав проверит больницу из-за жестокого обращения с детьми

Минздрав проведет проверку всего тубдиспансера в Новосибирске после того, как одна из медсестер учреждения оттаскала ребенка за волосы, пишет телеканал "360".

Минздрав проведет проверку всего тубдиспансера в Новосибирске после того, как одна из медсестер учреждения оттаскала ребенка за волосы, пишет телеканал "360".

Информацию о жестокости женщины в Сети распространила одна из пациенток, которая после происшествия потребовала ответа от медицинского учреждения, пишет канал. Позднее стало известно о том, что девочка на видео является воспитанницей детского дома.

Виновницу ситуации уже уволили из больницы. Позднее губернатор региона Андрей Травников потребовал от сотрудников Минздрава выяснить все детали произошедшего. Следователи, которые также изучают событие, уже возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.