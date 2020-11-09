Из кабины в Кабмин. Глава «Аэрофлота» Савельев взял курс на правительство

В правительстве прямо сейчас происходят масштабные кадровые перестановки. Разбираемся, кто ушел в отставку, а кто готовится занять пост.

В российском правительстве — масштабные кадровые перестановки. 9 ноября Владимир Путин освободил от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра транспорта Евгения Дитриха, министра энергетики Александра Новака, министра развития Дальнего Востока Александра Козлова и главу Минстроя РФ Владимира Якушева (который уже назначен на пост полпреда президента на Урале вместо ушедшего в отставку сегодня же Николая Цуканова).

Впрочем, без работы никто не остался. По данным РБК, Дитрих после ухода из Минтранса может быть назначен врио губернатора Белгородской области: пост вакантен второй месяц после отставки Евгения Савченко, руководившего регионом 27 лет. Экс-министр энергетики Новак стал десятым вице-премьером (до этого их было девять, но президент сегодня ввел еще одну должность), экс-министр по развитию ДВ Козлов возглавит Минприроды.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме РФ утвердить в должности министра энергетики главу «РусГидро» Николая Шульгинова, главы Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, министра развития Дальнего Востока — главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, а министра транспорта — главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Из Минприроды в «Единую Россию»

А что Кобылкин? При нем Минприроды критиковали за неэффективную реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». В отчете Счетной палаты от 29 сентября сказано: «... несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной». Уровень переработки отходов при Кобылкине так и не превысил 7%, более 90% мусора отправляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

«Например, в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. <…> Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42%) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов», — заявили в Счетной палате.

Совпадение ли, что через 42 дня после публикации разгромного отчета Кобылкина снимают с должности? Но не отправляют восвояси, а назначают на новый пост — уже партийный, а не правительственный.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кобылкина на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе партии. Уже спустя пятнадцать минут в ЕР сделали новое заявление: Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба партии в Госдуму. Еще через полчаса секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что экс-министр займется «вопросами экологии, природных ресурсов и земельными отношениями» внутри «ЕР».

На официальном уровне итоги работы министерств, в частности Минприроды, никак не оценивали. По крайней мере, публично. Отставки ряда глав кабинетов не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Из «Аэрофлота» в Минтранс

Буквально сразу же кандидат на пост главы Минтранса Савельев предложил ужесточить ПДД: «жестко останавливать» тех, кто «совершил подлог» или имеет неоплаченные штрафы.

«Тогда и светофоров будет меньше, и меньше камер. Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет — и все», — цитирует Савельева РИА Новости.

Назначение Савельева наиболее любопытное, учитывая информационный фон вокруг подведомственной ему авиакомпании.

В мае 2019 года случилась первая катастрофа при коммерческой эксплуатации самолета SSJ100, принадлежащего «Аэрофлоту», в которой погиб 41 человек. Изначально сообщалось, что в лайнер, вылетевший из «Шереметьево», попала молния и электроника повредилась. Позже вина за произошедшее была полностью возложена на пилота. О том, что к авиакомпании после трагедии возникли резонные вопросы, Савельев говорил прямо.

«МАК (Межгосударственный авиационный комитет, — прим.ред.) опубликовал предварительный отчет катастрофы. К нам много вопросов, и у нас много вопросов», — заявлял глава «Аэрофлота».

До этого с SSJ100 уже случались аварии: в 2012 году во время рекламного турне лайнер врезался в гору Салак в Индонезии. Погибло 45 человек, среди них 8 россиян. В 2018 году эта же модель самолета, принадлежащего «Аэрофлоту», вернулась в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой. Также выяснилось, что за год до крушения единственный европейский эксплуатант SSJ100 — ирландская авиакомпания CityJet — отказалась от использования этого самолета.

После этого самолеты «Аэрофлота» не горели, но репутация компании лучше не становилась.

В декабре 2019 года интернет облетела история о толстом коте Викторе, хозяин которого обманным путем пронес его с собой в салон, а не оставил питомца в багажном отсеке. «Аэрофлот» лишил мужчину бонусных миль программы лояльности, оставив без внимания проблему, на которую неоднократно обращали внимание пассажиры: слишком жесткие условия перевозки животных, если не сказать «жестокие».

В январе 2020 две кошки, летевшие рейсом «Аэрофлота», погибли из-за травм, еще у одного кота диагностировали обморожение. В июне в багажном отсеке травмировалась собака, другого пса забыли погрузить на борт.

Инциденты вызвали огромный общественный резонанс: в соцсетях начался массовая акция «Мой пес — не чемодан!», россияне подписывали петицию с требованием к «Аэрофлоту» гуманно перевозить питомцев. Логичным завершением стало обсуждение проблемы на федеральном уровне: изменения правил перевозки животных обсуждали в Минтрансе (еще при Дитрихе), Госдуме и Общественной палате РФ.

Впрочем, на высшем уровне об «Аэрофлоте» говорили и до этого. В сентябре 2019 года президент России жестко раскритиковал ценовую политику авиакомпании под руководством Савельева.

«Надо посчитать, насколько велики их убытки, они счетоводы очень искусные. Все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребностей, и, исходя из этого, взвинчивают цены», — заявил Путин.

Претензия, конечно, не абстрактная, а адресованная напрямую главе компании. Не забылась и ситуация с компанией «Трансаэро» — основным конкурентом «Аэрофлота», обанкротившимся в 2015 году. Именно «Аэрофлот» тогда получил временные права на 56 допусков к международным маршрутам, по которым летала ушедшая с рынка авиакомпания. В следующие четыре года допуск к большей части маршрутов продлевали.

В «Аэрофлоте» говорят, что допуски будут продлеваться до тех пор, пока убытки от вынужденной перевозки 2 миллионов пассажиров банкрота «Трансаэро» не будут покрыты. Конкуренты компании, кажется, не очень довольны: например, авиаперевозчик S7 претендует на 7 маршрутов из 32.

Итоги

Так или иначе, профильные думские комитеты уже поддержали всех предложенных Мишустиным кандидатов. Завтра, 10 ноября, состоится итоговое голосование палаты. Весьма точно результат правительственных перестановок оценил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: назначенцы будут работать в уже выработанной Кремлем парадигме.

«Все пришедшие — это технократы, они будут реализовывать те действия и задачи, которые перед ними ставят их лоббисты. Но в целом будут работать совершенно правильно в той же парадигме, которая работала в правительстве и раньше, потому что стратегические цели Кремля не меняются, меняются лишь люди на местах», — цитирует Гращенкова Радио Sputnik.

За месяц до кадровой ротации в правительстве утвердили новый план роста экономики. Подробнее о том, чего хочет добиться Мишустин в экономической сфере, читайте в нашей статье.