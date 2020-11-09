ОАЭ поманили иностранцев свободными отношениями и алкоголем

Власти государства отменили уголовную ответственность сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о существенном пересмотре исламских законов страны. Согласно анонсированным поправкам, незамужним парам больше не грозит наказание за сожительство, разрешается продажа и употребление алкоголя, отменяются преследования за попытки самоубийства, которые строго карались, согласно нормам шариата, а также «убийства чести». Об этом сообщает издание The National.

Смягчение уголовных статей утвердил президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян.

Иностранцы, в большей степени экспаты, составляют приблизительно 85% от населения страны. Ранее лицам старше 21 года разрешали покупать и распивать спиртное только в отведенных для этого специальных помещениях в ресторанах и отелях. Шанс местных жителей «заправиться» горячительными напитками зависел от эмиратов, в которых они проживали (ОАЭ состоит из семи мини-государств, каждое из которых возглавляется своим эмиром).

К примеру, Шарджа во все времена был «сухим» эмиратом. Это означало, что на его территории алкоголь полностью запрещен. А в самом крупном эмирате Абу-Даби выпивать разрешили с 2018 года. Для этого местным жителям нужно показать продавцу алкогольного магазина специальную лицензию, а туристам – временную лицензию.

Теперь употреблять алкоголь в ОАЭ можно везде. Лицензия для этого также не требуется. Местные правоохранители будут задерживать выпивших граждан только в тех случаях, если они мешают другим или нарушают общественный порядок.

Что касается «убийств чести», то племенные обычаи позволяют мужчине избежать наказания за расправу над связанной с ним узами родства женщиной, если будет установлено, что жертва «обесчестила» семью. Теперь же власти ОАЭ декларируют намерение «защитить права женщин». Вместе с тем поправки не затрагивают защиту прав ЛГБТ. Формально законы страны по-прежнему суровы к трансгендерам и гомосексуалам, для которых публичное проявление природы своей сексуальности может обернуться тюрьмой.

Издание отмечает, что принятые поправки говорят о желании властей ОАЭ наладить более тесный контакт со своими западными партнерами. За последние несколько десятков лет изменения, введенные президентом Аль Нахайяном, являются «крупнейшей перестройкой правовой системы».

«В субботу [7 ноября 2020 года] ОАЭ объявили о крупнейшей за последние годы перестройке своей правовой системы, затронувшей все — от развода и наследования до употребления алкоголя. Законы, вступающие в силу немедленно, отражают прогрессивные меры, направленные на привлечение большего числа иностранных инвестиций и посетителей в страну, а также на облегчение правил для резидентов Эмиратов», — пишет The National.

Изданию вторит информационное агентство Associated Press (AP), отмечая, что либерализация законов ОАЭ «меняет профиль страны», которая пытается позиционировать себя как западное направление для туристов и предпринимателей. Раньше этому мешал «суровый правовой кодекс ислама». Еще одной причиной для смягчения исламских законов издание называет Всемирную выставку в Дубае, которую Эмираты готовятся принять в 2021 году.

«Усеянный небоскребами Дубай готовится принять Всемирную выставку. Мероприятие с высокими ставками, которое, как ожидается, вызовет шквал коммерческой активности и около 25 миллионов посетителей в стране, было назначено на октябрь, но перенесено на год из-за пандемии коронавируса [на 1 октября 2021 года]», — сообщает AP.

В беседе с «Политикой Сегодня» кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев согласился, что такие изменения в законе ОАЭ неразрывно связаны с западными партнерами, которым Халифа бен Заид Аль Нахайян хочет показать более «открытое» и демократичное государство.

«Как и все страны Персидского залива, которые добывают нефть и другие ресурсы, ОАЭ связана с Западом. Это очень прочная и тесная связь. Но если в той же самой Саудовской Аравии таких глобальных вещей [изменения законов] не происходит, то в Эмиратах гораздо более мягкая религиозная политика в этом отношении. В некоторых ближневосточных странах такие радикальные отклонения от шариата невозможны. В ОАЭ с этим проще, потому что страна имеет бизнес-контакты с США и прочими западными странами», — подчеркнул эксперт.

Либерализация уголовного кодекса и демонстрация открытости Западу не затронет процедуру получения гражданства. Сегодня, чтобы получить паспорт ОАЭ, необходимо находиться в браке с гражданином страны не менее трех лет и не иметь проблем с законом. Одиночке же понадобится примерно 30 лет, что убедить местные власти одобрить гражданство. Все это время нужно жить на территории страны, не нарушать закон и иметь большой пассивный доход.

Хатунцев заверил, что в вопросе получения гражданства Арабские Эмираты также будут следовать по западному пути, крайне неохотно выдавая визы и виды на жительство.

В выставке «Экспо-2021» примут участие представители около 200 стран. Участники обсудят вопросы экологии, свое видение будущего и глобальное сотрудничество в рамках главной темы «Объединяя идеи, создавая будущее». Территорию всемирной выставки разделят на три павильона: «Мобильность», «Возможность» и «Устойчивость».