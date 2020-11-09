Чемпионка мира стала жертвой грабителя в московском метро

Российскую спортсменку Инну Тражукову ограбили в метро Москвы. Спортсменка на глазах у пассажиров лишилась телефона, пишет РЕН ТВ.

Российскую спортсменку Инну Тражукову ограбили в метро Москвы. Спортсменка на глазах у пассажиров лишилась телефона, пишет РЕН ТВ.

Призер чемпионатов России и Европы по вольной борьбе Инна Тражукова подверглась нападению в московском метрополитене днем 9 ноября, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступление произошло на станции "Домодедовская". Неизвестный мужчина вырвал из рук спортсменки мобильный телефон прямо перед закрытием дверей поезда и сразу же сбежал. Личность злоумышленника установить пока не удалось. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и просматривает записи с камер видеонаблюдения, установленных в подземке.