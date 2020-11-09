Вассерман: прибалты маскируют давнее преступление, выступая против БелАЭС

Безграмотная истерика прибалтийских политиков по поводу запланированного на ближайшие дни запуска БелАЭС является лишь способом замаскировать преступный грабеж стран Балтии Евросоюзом, прикрываемый ложью об опасности советских и российских АЭС.

Безграмотная истерика прибалтийских политиков по поводу запланированного на ближайшие дни запуска Белорусской Атомной электростанции (БелАЭС) является лишь способом замаскировать преступный грабеж стран Балтии Евросоюзом, прикрываемый ложью об опасности советских и российских АЭС.

Об этом в материале для телеканала «РЕН.тв» пишет известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Прибалтийские политики придумали удивительный способ помешать работе запускаемой в ближайшие дни Белорусской атомной электростанции в городе Островец, в пяти десятках километров от Вильнюса», — отмечает аналитик.

По его словам, латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг 1 ноября утвердила уже принятую в Литве и Эстонии методику защиты от попадания в электросети республики энергии, поступающей с БелАЭС. При закупке электроэнергии из других стран Латвия будет требовать от поставщиков подтверждение того, что эта энергия выработана не в Белоруссии.

Такое решение принято в связи с тем, что правительство Латвии еще 25 октября рассмотрело риск, который несут происходящие в Белоруссии события для БелАЭС.

Комментируя решение Латвии, Вассерман напомнил, что единая энергосистема подразумевает, что в ней сливаются воедино все потоки мощности, после чего невозможно определить происхождение электроэнергии, уходящей в какую-то отдельную страну.

«Зачерпните воды в Волге и попробуйте угадать: из Камы она или Клязьмы? – объясняет аналитик. — Электроны — носители тока в проводах — и вовсе элементарные частицы, то есть строжайше одинаковые: есть даже версия, что все они — один и тот же электрон, носящийся взад-вперёд по времени».

Прибалтийские же политики, по его словам, хотят поставить на электроны штампики, свидетельствующие о стране их происхождения. Как будто возможно определить, какие из них попали в белорусскую часть единой энергосети из России, какие из Казахстана, а какие напрямую из БелАЭС. Судя по заявлениям прибалтийских политиков, можно подумать, что в комиссиях и правительствах стран Балтии сидят исключительно «двоечники по физике».

«Открытым текстом объясняю: вся эта безграмотная истерика — всего лишь способ замаскировать давнее преступление. Евросоюз включил в число условий поглощения им Прибалтики закрытие снабжавшей ее электричеством АЭС в литовском городе Игналина», — напомнил Вассерман.

При чем Игналинская АЭС была остановлена в 2009-м году, еще до того, как в 2011-м в японском городе Факусима произошла авария на построенной американцами атомной электростанции.

Именно тогда началось разорение Прибалтики, которая уже больше десяти лет вынуждена тратить бешенные деньги на импорт электроэнергии.

«Вот это разорение по сей день пытаются прикрыть ложью об опасности станций советской — а заодно и российской — разработки», — подчеркнул аналитик.

В заключение Анатолий Вассерман напомнил, что все российские атомные электростанции, еще после Чернобыльской катастрофы были переделаны и являются совершенно безопасными. Осталась лишь одна опасность, которая, по словам эксперта, заключается в том, что политики из Прибалтики могут разбить себе лбы об ограду наших станций.