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13:07   9 Ноября 2020
Россия

Россияне определили сумму достойной пенсии

Россияне определили сумму достойной пенсии

Россияне назвали вполне приличной ежемесячную пенсию в размере 40 тысяч рублей. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Superjob.

Сумма разнится в зависимости от региона и пола респондентов. Так, москвичи считают достойной пенсию в 44,5 тысячи рублей. Это самый высокий запрос. Жители Петербурга хотели бы получать пособие от государства в 43,5 тысячи. На третьем месте — Хабаровск с ожиданиями в 43,4 тысячи рублей. Самые скромные запросы зафиксированы у жителей Набережных Челнов - 35,1 тысячи рублей.

Выяснилось, что мужчины хотели бы получать больше, чем женщины: 41,3 тысячи и 38,5 тысяч соответственно. Еще одно интересное наблюдение: россияне старше 45 лет запрашивают сумму больше, чем те, кому не исполнилось 25 лет.

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#россия #пенсия #общество

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