Познер отказался признавать Россию великой державой

При этом журналист отметил, что у России есть потенциал.

Журналист Владимир Познер заявил, что сегодня существуют только две великих державы, и Россия в их число не входит. Однако совсем игнорировать Россию нельзя.

«Россиянам надо отдавать себе отчет, что Россия все-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединенные Штаты и Китай. И, конечно, сегодня вес России значительно меньше, чем вес Китая», — заявил Познер в интервью, которое опубликовано на его официальном сайте.

Тем не менее, по словам журналиста, Россия имеет вес на мировой арене за счет своих размеров и военной мощи. Кроме того, Москва демонстрирует, что «совершенно не собирается танцевать под американскую дудку» в мире, где все крутится не только вокруг США.

«Разумеется, на первом месте Китай, который очень определенно дает понять, что «нет, у нас есть свои цели. Мы можем вести переговоры, но вам придется иметь дело с нами, вы не можете нас игнорировать». Примерно такую же позицию занимает Россия. Да, у нас в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в самой Европе, у нас есть свои национальные интересы. Мы рассматриваем очень многое как угрозу и мы не станем подчиняться американскому диктату», — считает Познер.

Журналист высказался по поводу выборов в США, где демократ Джо Байден объявил себя победителем выборов. Познер согласился с утверждением, что Москве более понятны президенты-республиканцы. Это показывает история: когда Белый дом возглавляли представители Республиканской партии, отношения США и СССР были более дружественными.

Ранее Познер сообщил, что его кровь спасла не менее десяти человек от смерти.