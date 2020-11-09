Песков развеял догадки по ротации Кабинета министров РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 ноября на пресс-конференции прокомментировал кадровые перестановки в Правительстве РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 ноября на пресс-конференции прокомментировал кадровые перестановки в Правительстве РФ.

По словам Пескова, случившееся является обычным ротационным процессом и не имеет отношения к тому, что кто-то из чиновников якобы не выполнял поручения главы государства Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что глава кабинета министров ведет регулярное обсуждение важных вопросов с Путиным. Это касается и новых кандидатов на соответствующие должности в правительстве.

Песков подчеркнул, что работа членов кабмина не предполагает ограничений по срокам. Изменения происходят в соответствии с текущими задачами правительства.