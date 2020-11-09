12:41 9 Ноября 2020Политика
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Асада
Президент России Владимир Путин проведет переговоры по видеосвязи с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры по видеосвязи с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ближайшее время мы ожидаем видеоконференцию президента с его коллегой из Сирии — Башаром Асадом", — пояснил он.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин призвал международное сообщество принять системные меры для урегулирования кризиса в Сирии.