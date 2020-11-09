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12:41   9 Ноября 2020
Политика

В Кремле анонсировали переговоры Путина и Асада

В Кремле анонсировали переговоры Путина и Асада

Президент России Владимир Путин проведет переговоры по видеосвязи с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ближайшее время мы ожидаем видеоконференцию президента с его коллегой из Сирии — Башаром Асадом", — пояснил он.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин призвал международное сообщество принять системные меры для урегулирования кризиса в Сирии.

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