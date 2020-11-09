Российских школьников встроят в систему многодневного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила на время проведения многодневного голосования отправить школьников на недельный отдых.

У школьников может появиться еще одна неделя каникул во время проведения многодневного голосования. С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратилась председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, перед ЦИК стоит дилемма: как провести трехдневное голосование и не помешать учебному процессу.

«Проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю. <…> Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», — рассказала глава ЦИК в интервью ТАСС.

Как добавила Памфилова, вне зависимости от того, сохранится ли коронавирусная инфекция или нет, помещения для выборов необходимо подготовить. Для этого понадобится дополнительный день.

«Тем более после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя», — не сомневается председатель ЦИК.

Председатель ЦИК подытожила, что единые каникулы станут «самым простым и недорогим способом», если сохранять привычное положение дел: избирательные участки — в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования — в сентябре.

В комментарии «Политике Сегодня» генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин счел целесообразным отложить начало учебного года на более поздний срок. По его словам, при переносе учебы следует, в первую очередь, руководствоваться удобством для школьников, чтобы не разрывать занятия.

«Надо понимать, что речь идет о второй неделе сентября. И в этом контексте, наверное, имеет смысл говорить о более позднем начале занятий. И, кстати, ничего плохого в этом не вижу. Получается, что люди вышли из трехмесячного отдыха, неделю поучились и сразу уходят на каникулы. Это, мне кажется, как-то неправильно», — считает Данилин.

Похожее опасение выразил и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В беседе с корреспондентом ПС он подчеркнул, что голосование следует ограничить одним днем, а педагогов и вовсе стоит избавить от организации избирательного процесса.

«Мне это предложение кажется странным. Я напомню, что пока у нас ежегодный день голосования — это второе воскресенье сентября. Не успели начать учиться, как опять объявляем неделю перерыва. По мне вообще, лучше бы избирательные участки размещались в других местах, а не в школах. Не знаю, как в других странах решается ситуация с многодневным голосованием, но в России хватило бы и одного дня. Для этого не потребовались каникулы», — не сомневается Смолин.

Зампредседателя того же думского комитета Максим Зайцев обратил внимание на нагрузку, которая ляжет на плечи школьных работников. По его словам, справиться с многодневным голосованием без единой ошибки будет очень сложно.

«Школы в период голосования никаким образом работать не могут. Большинство учителей так или иначе участвуют в образовательном процессе: либо это члены избирательных комиссий, либо даже председатели. И нагрузка, благодаря постоянным изменениям в законодательстве, выборном процессе — колоссальна», — сетует депутат.

Зайцев полагает, что выборы необходимо проводить в дни весенних каникул — с конца марта по начало апреля.

«Это самое оптимальное время. Если трехдневное голосование будет проведено именно в эти сроки, то мы снимем нагрузку и с преподавателей, и с учеников, и у нас будет время, чтобы провести дезинфекцию и полностью произвести всю очистку», — подытожил депутат.

Ранее Элла Памфилова предлагала перенести Единый день голосования на другой месяц и совместить его со школьными каникулами. С инициативой заменить школы на отделения «Почты России» в качестве избирательных участков выступал руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков. Впрочем, глава ЦИК заметила, что в большинстве почтовых отделений организовать голосование не удастся вовсе в силу несоответствия требованиям.

Директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко выразил мнение, что альтернативы школе для проведения голосования пока что нет. Почтовые отделения попросту не смогут вместить большое количество избирателей.

«Альтернатив сети школ по большому счету нет. Если говорить о почтовых отделениях — принципиально другая вместимость. Понятно, что школы — большие здания, где есть возможность несколько избирательных участков организовать и дать возможность наблюдателям разместиться. А почтовые отделения гораздо более компактны», — подчеркнул Минченко в беседе с корреспондентом ПС.

Минпросвещения негативно отнеслись к резкому изменению календарных школьных планов. В пресс-службе ведомства отметили, что единые каникулы на время многодневного голосования требуют осторожного подхода и опоры на мнение родителей и экспертов.