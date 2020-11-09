Путин не поздравил Байдена из-за оспаривания итогов выборов в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Представитель Кремля заявил, что в американском государстве анонсировано юридическое оспаривание итогов голосования. Песков также отметил, что Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США.

Пресс-секретарь президента РФ ранее прокомментировал кадровые изменения в российском правительстве. По его словам, премьер-министр конфигурирует кабмин так, чтобы лучшим образом отвечать на текущие задачи.