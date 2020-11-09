Песков прокомментировал инициативу Турции по Нагорному Карабаху

Тема карабахского конфликта обсуждалась во время переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тема карабахского конфликта обсуждалась во время переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Анкара выступила с инициативой создания рабочей группы по Нагорному Карабаху. Президенты РФ и Турции 7 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили готовность к сотрудничеству для мирного разрешения конфликта в регионе.

Позже телеканал CNN Turk со ссылкой на источник сообщил, что Эрдоган во время телефонного разговора предложил Путину создать рабочую группу вне Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Германия, Франция).

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился в конце сентября 2020 года. Текущее обострение стало самым серьезным с 1990-х годов.