Власти США в период с 1991 по 2018 годы потратили на "демократизацию" России 24,787 млрд долларов, говорится в документах о расходах органов государственного управления США.

Власти США в период с 1991 по 2018 годы потратили на "демократизацию" России 24,787 млрд долларов, говорится в документах о расходах органов государственного управления США.

Речь идет об отчете Агентства по международному развитию (USAID) по тратам на "поддержку" демократии за границей. На статистику обратил внимание президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналист Александр Малькевич.

Согласно отчету, основные траты приходились на 1994 год (война на Северном Кавказе), и на 2004, 2008 и 2012 годы, когда в России проходили президентские выборы. Деньги направлялись в виде разного рода грантов на поддержку работающих на территории РФ некоммерческих организаций.

Как отмечает Малькевич, в 2012 году USAID запретили работать в России, однако денежные вливания в "демократию" все равно продолжались.