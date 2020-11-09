Появились кадры с места нападения на солдат на аэродроме под Воронежем

Видеозапись с места трагедии на военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области, где погибли трое человек, распространили в Сети, пишет Telegram-канал Mash.

Видеозапись с места трагедии на военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области, где погибли трое человек, распространили в Сети, пишет Telegram-канал Mash.

Один из солдатов-срочников напал на сослуживца рано утром 9 ноября после конфликта с ним, а после украл его пистолет, из которого выстрелил в трех человек. Однако одному из пострадавших удалось выжить, получив два пулевых ранения.

Согласно имеющимся сведениям, сейчас у предполагаемого виновника трагедии с собой не только огнестрельное оружие, но и два магазина с патронами. Его ищут как военные, так и бойцы ОМОН и СОБР. Устанавливаются все детали случившегося.