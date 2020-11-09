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12:14   9 Ноября 2020
Происшествия

Мосгорсуд: арест главы банка "Траст" Хабарова признан законным

Мосгорсуд: арест главы банка "Траст" Хабарова признан законным

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова, который подозревается в мошенничестве.

Пресс-служба суда сообщает, что постановление Пресненского суда Москвы решено оставить без изменения.

По данным адвоката топ-менеджера, Хабарова обвинил в похищении 900 млн рублей его бывший деловой партнер Александр Богатиков, после этого у него провели обыски, также вызвали на допрос в Следственный комитет. В итоге было принято решение о задержании Хабарова.

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