Срочник расстрелял трех сослуживцев на воронежском аэродроме "Балтимор"

Военнослужащий убил трех людей из пистолета. Инцидент произошел на военном аэродроме под Воронежем.

Военнослужащий убил трех людей из пистолета. Инцидент произошел на военном аэродроме под Воронежем.

По предварительным данным, военнослужащий устроил стрельбу из пистолета, который забрал у офицера. В итоге погибли трое человека, четвертого госпитализировали с ранением, пишет ТАСС.

В правоохранительных органах сообщают, что среди убитых - один офицер и два солдата. Сам срочник скрылся, сейчас его ищут. По словам собеседника агентства, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже.

Нападавшего разыскивает командование части и правоохранительные органы. Для поисков также привлекли ОМОН и СОБР.