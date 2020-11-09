Пенсионеров Подмосковья предупредили о блокировке соцкарт

Власти Московской области примут решение о введении дополнительных ограничений, распространяющихся на пенсионеров, на фоне борьбы с коронавирусом.

Власти Московской области примут решение о введении дополнительных ограничений, распространяющихся на пенсионеров, на фоне борьбы с коронавирусом.

Функционирование социальных карт для граждан старше 65 лет могут ограничить уже 11 ноября. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24". Решение будет принято местными властями в среду.

"С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома", — заявил глава Московской области.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за медицинской помощью.