Мишустин выдвинул кандидатуры в Кабмин РФ

Глава Кабинета министров России Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума поддержит предложенные кандидатуры на посты в правительстве.

Глава Кабинета министров России Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума поддержит предложенные кандидатуры на посты в правительстве.

Как отмечается в материале РИА Новости, согласно новым правилам, которые на прошлой неделе согласовал президент России Владимир Путин, кандидатуры на посты в кабмине были предложены для рассмотрения депутатам парламента.

Главу Минвостокразвития Александра Козлова предложено назначить на должность главы Минприроды, гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев может стать главой Минтранса. Заместителем председателя правительства предлагается назначить министра энергетики Александра Новака.