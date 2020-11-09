Алиев рассказал, в каком случае Баку обратится за военной помощью к Турции

Азербайджан может обратиться к Турции за военной поддержкой в случае внешней агрессии, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Азербайджан может обратиться к Турции за военной поддержкой в случае внешней агрессии, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе длится уже больше месяца. Мировое сообщество, включая Россию, США, Францию и Германию, призывает стороны к деэскалации. Анкара при этом не раз заявляла о готовности поддержать Баку, причем не только за столом переговоров, но и на поле боя.