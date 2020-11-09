Владимир Путин лишил Кобылкина поста главы Минприроды

Главы Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Главы Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин также отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который станет полпредом в Уральском федеральном округе вместо ушедшего в отставку Николая Цуканова, и главу Минэнерго Александра Новака. Подписанный президентский указ вступит в силу 9 ноября 2020 года.

Впервые после внесения поправок в Конституцию будет реализован новый порядок назначения министров — по утверждению Госдумы, которая одобрит кандидатуры на посты премьер-министра, его замов и министров. Назначать кандидатов будет президент.