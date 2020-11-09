Президент РФ назначил нового полпреда в Уральском федеральном округе

Владимир Якушев займет пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Такое распоряжение 9 ноября подписал глава РФ Владимир Путин.

Владимир Якушев займет пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Такое распоряжение 9 ноября подписал глава РФ Владимир Путин.

Указ о назначении размещен на официальном сайте Кремля. Якушев сменит на должности Николая Цуканова.

Владимир Путин проводит серьезные кадровые перестановки в правительстве. В общей сложности он сменит пять министров.

Владимир Якушев с мая 2018 года был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Ранее являлся губернатором Тюменской области.