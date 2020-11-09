11:19 9 Ноября 2020Политика
Николай Цуканов покинул пост полпреда в Уральском федеральном округе
Российский лидер Владимир Путин произвел кадровые изменения в составе правительства.
Российский лидер Владимир Путин произвел кадровые изменения в составе правительства.
Глава государства отправил в отставку полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Пост полномочного представителя займет Владимир Якушев, который был главой Министерства строительства.
Путин ранее подписал указ об изменении количества заместителей премьер-министра РФ. Сейчас в состав Правительства РФ входят десять вице-премьеров.