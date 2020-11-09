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11:19   9 Ноября 2020
Политика

Николай Цуканов покинул пост полпреда в Уральском федеральном округе

Николай Цуканов покинул пост полпреда в Уральском федеральном округе

Российский лидер Владимир Путин произвел кадровые изменения в составе правительства.

Глава государства отправил в отставку полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Пост полномочного представителя займет Владимир Якушев, который был главой Министерства строительства.

Путин ранее подписал указ об изменении количества заместителей премьер-министра РФ. Сейчас в состав Правительства РФ входят десять вице-премьеров.

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#россия #путин #правительство рф

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