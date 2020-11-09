Глава Минтранса Евгений Дитрих был отправлен в отставку

Министр транспорта России Евгений Дитрих покинул свою должность. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Министр транспорта России Евгений Дитрих покинул свою должность. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно указу главы государства, теперь Дитрих освобожден от должности министра транспорта России, сообщает пресс-служба Кремля. Экс-глава Минтранса занимал эту должность с 2018 года, а ранее, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.

Также от должностей были освобождены глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев. Якушева назначили на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Тем самым он сменил бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Кроме того, Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.