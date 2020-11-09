«Обратить пандемию вспять». План Байдена по борьбе с COVID обречен на провал

Кандидат в президенты США пообещал, что решит проблему коронавируса в стране.

Западные эксперты в области здравоохранения сомневаются, что у объявленного американскими СМИ победителем выборов президента США Джозефа Байдена получится наскоро решить проблему коронавируса в Америке. Деловая газета Financial Times (FT) пишет, что демократ перехватит эстафету у Дональда Трампа, которому под конец его президентского срока достался один из крупнейших кризисов в истории страны. И справиться с ним не так просто.

«Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. <…> Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», — цитирует FT бывшего руководителя Центров США по контролю и профилактике заболеваний Тома Фридена.

Сейчас США по-прежнему лидируют в мировом рейтинге стран, пострадавших от коронавируса. По состоянию на 9 ноября 2020 года в Соединенных Штатах зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения COVID-19, за сутки в среднем заболевают по 120 тысяч человек. На фоне этого убедить американцев в том, что власти в состоянии справиться с заболеванием, будет очень сложно, считает Анджела Расмуссен, вирусолог из Колумбийского университета

Между тем, самый возрастной кандидат от Демократической партии США уверен, что коронавирус ему по зубам. Официальные результаты американских выборов еще не объявили, президент Дональд Трамп заваливает суды исками с требованием пересчитать бюллетени, однако Байден уже произнес свою «победную речь».

По словам демократа, американцы «выбрали его», чтобы задействовать «силы науки и надежды ради великих битв нашего времени». Байден также обрисовал первые шаги, которые он намерен предпринять на посту президента США:

«Наша работа начнется с того, что мы возьмем под контроль COVID-19. Мы не сможем восстановить нашу экономику и жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни — объятиями с внуками, днями рождения, свадьбами, выпускными — пока мы не возьмем под контроль этот вирус. В понедельник [9 ноября] я назначу группу ведущих ученых и экспертов в качестве переходных советников, которые помогут привести в действие с 20 января 2021 года план Байдена-Харрис по коронавирусу».

Байден заверил своих сторонников, что «план», которые он разработает вместе с кандидатом в вице-президенты США Камалой Харрис, будет выстроен не только «на научной основе», но и на «сострадании и заботе».

«Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить пандемию вспять», — подчеркнул Байден.

Силы и обязательства у демократа есть, но «обратить вспять» масштабную пандемию в США будет трудно, полагает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. В случае своего избрания Байден вряд ли сможет придумать нечто такое, чего не делал Трамп против коронавируса. Людям остается только ждать вакцину, которая сможет остановить распространение COVID-19.

«Тут есть два прогноза: оптимистичный, то есть создание вакцины до конца 2020 года, и пессимистичный, то есть появление проверенной вакцины только во второй половине 2021 года. <…> Пока этого не произойдет, в США мало что можно сделать с пандемией. Трамп же уже запустил работу по вакцине, пройдя через несколько стадий: отрицание, злость и так далее. Но летом 2020 года работа началась, все окончательно поняли, что коронавирус – это серьезная проблема», — сообщил эксперт.

Надежная вакцина от COVID-19 – это дело не только США, но и всего мира. Единственное, что в этой части может предпринять Джо Байден – это пойти на более тесный контакт с другими странами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С последней действующий президент Дональд Трамп окончательно рассорился. Республиканец обвинил организацию в том, что она «проглядела Китай», из-за чего COVID-19 начал свое шествие по миру.

В июле 2020 года Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ. Вашингтон также предупредил об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Официальный выход страны из организации по решению суда произойдет 6 июля 2021 года.

Здесь для Байдена появляется неплохой шанс наладить подпорченные отношения и ускорить процесс работы над лекарством, добавил Петров. Американист заверил, что более мирная политика демократа вполне может пойти на пользу США. При этом американцы едва ли будут ругать Байдена, если пандемия коронавируса не пойдет на спад, как это было с Трампом. Большая часть населения США обвиняла главу Белого дома в бездействии по решению проблем с COVID-19.

«Демократическая традиция в США очень сильна, особенно в ключевых штатах. Для того, чтобы вектор поддержки Байдена "развернулся" в другую сторону, должно произойти что-то экстраординарное. Это не одномоментное действие. Американский опыт показывает, что от безусловного признания лидера до серьезных проблем проходит около года. А простые люди говорят про сто дней. Как будет ясно, что человек сделал за сто дней, тогда и появятся первые "звоночки" того, как к Байдену будут относиться в будущем», — заключил Петров.

7 ноября демократ Джо Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. The Washington Post, CNN и NBC с поправкой на «прогнозируемый результат» выдали информацию о том, что Байден становится новым, 46-м президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее в ходе подсчета бюллетеней после дня выборов (3 ноября) поступала информация о подозрительно резком росте голосов за кандидата от Демпартии. За несколько часов в штате Висконсин произошли любопытные изменения: копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов, в то время, как Дональд Трамп не получил за эти несколько часов ни одного голоса.