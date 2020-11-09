Президент РФ увеличил количество вице-премьеров

Глава российского государства Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров до десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского государства Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров до десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученным данным, российский лидер добавил еще один вице-премьерский пост в Правительство РФ. Общее число вице-премьеров увеличилось до десяти человек, включая первого.

СМИ ранее сообщали, что 9 ноября в российском правительстве произойдут кадровые перестановки. По информации источников, несколько чиновников покинут свои посты.