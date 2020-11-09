Названо число новых случаев коронавируса в России за сутки

Оперштаб РФ сообщил о 21 798 новых случаях коронавируса в 84 регионах страны за последние сутки.

Оперштаб РФ сообщил о 21 798 новых случаях коронавируса в 84 регионах страны за последние сутки.

По данным российских медиков, 26,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также за последние 24 часа зафиксировано 10 722 случая выздоровления от COVID-19 и 256 летальных исходов вследствие осложнений инфекции.

С начала вспышки коронавируса оперштаб выявил коронавирус у порядка 1,796 млн россиян. Более 1,335 млн из них выздоровели и выписались из медицинских учреждений, а 20 793 человека скончались в результате тяжелого течения болезни.