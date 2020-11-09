В Сети сообщают о кадровых изменениях в Правительстве РФ

Должности в кабинете министров потеряют четыре главы ведомств. Указ об отставке подпишет президент России Владимир Путин.

Должности в кабинете министров потеряют четыре главы ведомств. Указ об отставке подпишет президент России Владимир Путин.

По данным РБК, в отставку уйдут главы Минэнерго, Минприроды, Минтранса и Минстроя. Министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером, а глава Минвостокразвития Александр Козлов займет такую же должность в Минприроды.

Сообщается, что приказ о кадровых перестановках подпишет президент страны, а потом на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин. Глава кабмина также предложит кандидатуры преемников.