Предполагаемого убийцу "мясного короля" заподозрили в вымогательстве

Следователи заподозрили, что предполагаемый убийца предпринимателя Владимира Маругова Александра Мавриди может быть замешен в вымогательстве, сообщает РИА Новости.

Следователи заподозрили, что предполагаемый убийца предпринимателя Владимира Маругова Александра Мавриди может быть замешен в вымогательстве, сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что примерно в ноябре 2018 года Мавриди создал организованную группу с целью удержания адвоката из Москвы, личность которого пока не называется. Злоумышленники использовали физическую силу против своей жертвы, чтобы заставить его переписать на членов группы недвижимое имущество, пишет издание.

"Потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество — три квартиры", — говорится в сообщении ведомства.

Также Мавриди обвиняют в том, что он может быть причастен к убийству Маругова, которое произошло в его подмосковном доме. Бизнесмена застрелили из арбалета в начале ноября текущего года.