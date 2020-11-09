Врачи сообщили о состоянии четвертого пострадавшего под Воронежем

Пострадавший при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем получил ранение легкой степени. Военный находится в сознании, сообщает 416-й Военный госпиталь Минобороны России.

Пострадавший при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем получил ранение легкой степени. Военный находится в сознании, сообщает 416-й Военный госпиталь Минобороны России.

Военнослужащий устроил стрельбу на территории военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, в результате ЧП погибли несколько человек.

"У нас находится пострадавший солдат с огнестрельным ранением, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет", — рассказал собеседник агентства ТАСС.

В настоящее время нападавшего разыскивают. В Советском районе власти Воронежа объявили план "Перехват".