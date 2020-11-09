10:23 9 Ноября 2020Происшествия
Врачи сообщили о состоянии четвертого пострадавшего под Воронежем
Пострадавший при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем получил ранение легкой степени. Военный находится в сознании, сообщает 416-й Военный госпиталь Минобороны России.
Пострадавший при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем получил ранение легкой степени. Военный находится в сознании, сообщает 416-й Военный госпиталь Минобороны России.
Военнослужащий устроил стрельбу на территории военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже, в результате ЧП погибли несколько человек.
"У нас находится пострадавший солдат с огнестрельным ранением, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет", — рассказал собеседник агентства ТАСС.
В настоящее время нападавшего разыскивают. В Советском районе власти Воронежа объявили план "Перехват".