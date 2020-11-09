Украина придумала новый способ «легко вернуть» Крым

Власти Украины не теряют надежду вернуть полуостров под контроль Киева.

Власти Украины не теряют надежду вернуть Крым под контроль Киева. На этот раз планы по украинизации полуострова прокомментировал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно, как оккупированную сегодня территорию, более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — заявил Резников в интервью «Радио Свобода» (признано иностранным агентом в РФ).

По словам Резникова, Россия будет искать выход, чтобы закончить «гибридную войну» на Донбассе, «которая ей крайне невыгодна экономически».

Разговорчивый министр

Столь оптимистичная риторика Резникова удивляет, ведь за неделю до этого, в эфире «5 канала», он сравнил Донбасс с опухолью. После столь неосторожного высказывания сложилось впечатление, что восточные территории Украине не очень-то и нужны.

«Нам главное не взять его [Донбасс ] обратно как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить», — сказал украинский министр.

Судя по всему, министр «по вопросам реинтеграции» территорий, больше не контролируемых Киевом, в их реинтеграции не заинтересован. Его заявления в СМИ далеки от норм политической дипломатии и наглядно показывают русскоязычному населению Донбасса, на каких правах их согласны «оставить» в Украине. По словам Резникова, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имеющие гражданство РФ, после восстановления на этих территориях украинского контроля, будут «иметь право свободного выбора»: остаться в качестве иностранцев или покинуть страну.

«Сегодня на территории Донбасса проживают не только представители русской национальности, большая диаспора армянская, большая диаспора греков, которые переселились, и много других. Поэтому национальные меньшинства все имеют право на реализацию своих прав», — отмечал вице-премьер Украины 17 октября в эфире хорватского телеканала N1.

Неосторожные выражения министра Резникова явно не соответствуют «плану действий по Донбассу», обнародованному 5 ноября украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе.

Пункты в нем классические: вывод «иностранных войск» и «незаконных вооруженных формирований с территории Украины» в начале 2021 года, отмена властями РФ решения об упрощенном порядке предоставления жителям Донбасса российского гражданства, увеличение численности миротворцев ОБСЕ на территории. И только после этого возможно проведение в ЛДНР выборов. С помощью ОБСЕ, конечно.

Снова крымский вопрос

В конце октября Киев представил новую стратегию по «возвращению Крыма в состав Украины». Предполагается, что этом деле должны помочь иностранные партнеры — Германия, Великобритания, Франция, а главное — Турция и США. Других подробностей не раскрывается. Вероятно, воодушевившись очередным популистским шагом президента страны Владимира Зеленского, Резников и заявил накануне о «легком возвращении Крыма».

Судя по опыту предыдущих лет, «вернуть» полуостров не так-то просто.

Год назад президент Украины признавал, что никакого конкретного плана у Киева нет, а чуть позже в его администрации говорили о «новых форматах» и «наработках», так и оставшихся неизвестными. Способ включить Крым в состав Украины предлагал и экс-министр иностранных дел Павел Климкин — у него был «прибалтийский сценарий».

Предшественник Зеленского на посту президента «возвращал» Крым радикальными методами. Настолько радикальными, что эффект от них был скорее противоположный задуманному. В сентябре 2015 года Петр Порошенко назвал действия украинских активистов, не пускавших грузовики с продовольствием в Крым, попыткой скорейшего возобновления украинского суверенитета на полуострове. Он утверждал, что с помощью продуктовой блокады на границе крымчане изменят свое отношение к Киеву и вернутся под опеку Украины.

В декабре того же года Порошенко собирался вернуть российский Крым и непризнанные республики ЛДНР Украине посредством безвизового режима с Евросоюзом. В отличие от Резникова, президент страны обещал «легкое возвращение» как раз Донбассу, а не Крыму.

«Это дополнительный стимул и для возвращения власти на Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращения Крыма. Мы должны победить в этой борьбе за мнения крымчан, потому что на Донбассе, я уверен, будет легче», — говорил Порошенко.

Еще через два месяца президент Украины снова обещал вернуть Крым, в котором «будут обеспечены права и интересы коренного народа». Крымчане на киевские инициативы ответили так, что стало понятно: возвращаться никто не хочет. Глава республики Сергей Аксенов грозился отдать Порошенко под военный трибунал.

«Возвращение Крыма» Украине давно превратилось в популистский лозунг, который эксплуатируется правящим политическим классом страны, считает крымский политолог Александр Форманчук.

«Зеленский любит эту тему повторять — "вернуть Крым в международную повестку дня". Он создал проект "Крымская платформа", обсуждал его с Реджепом Эрдоганом (президентом Турции - прим. ред.). Потом заявления таких лидеров как Эрдоган они используют в рамках создания "международной коалиции", которая "вынудит" Россию вернуть Крым Украине. Отсюда и перепевы на эту тему всех так называемых министров. Кто такой этот Резников и что это за министерство "по делам реинтеграции оккупированных территорий"? Ну это просто выглядит смешно с точки зрения политики здравого смысла, если бы она была в украинской элите», — рассказал Форманчук в комментарии «Политике Сегодня».

Политолог напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2016 году во Владивостоке сказал, что вопрос Крыма решен раз и навсегда. Если говорить о других вариантах вернуть Крым (а это только военный сценарий), то здесь силы Украины и России не равны, отмечает Форманчук. На такой рискованный и заведомо проигрышный шаг Киев не пойдет.

Еще одной любопытной тенденцией на Украине стали попытки властей обвинять во внутренних проблемах государства Россию. Так, 1 ноября в Совете национальной безопасности и обороны заверили, что «страна-агрессор» (то есть РФ) принимает участие в «уничтожении государственности Украины» и несет ответственность за коррупцию в стране. Подробнее читайте в нашей статье.