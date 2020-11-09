Глава РФ поручил ЦИК вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра"

Центризбирком РФ должен вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах, заявил президент России Владимир Путин.

Центризбирком РФ должен вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер поручил главе ЦИК России Элле Памфиловой вернуться к решению вопроса о снижении так называемого "муниципального фильтра" на выборах глав субъектов страны.

Председатель Центризбиркома рассказала, что обращается в регионы с просьбой снизить фильтр, но ситуация пока остается несколько "замороженной", так как не все руководители желают немного "усложнить себе жизнь". В ЦИК считают, что нельзя допускать отсутствия здоровой конкуренции и падения интереса к выборам. Памфилова предлагает внести изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".

Ранее Памфилова предложила ввести школьные каникулы на время многодневного голосования, сообщал телеканал "360".