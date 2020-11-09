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9:53   9 Ноября 2020
Происшествия

Убивший военных срочник забаррикадировался на аэродроме под Воронежем

Убивший военных срочник забаррикадировался на аэродроме под Воронежем

Срочник, убивший трех военнослужащих на аэродроме в Воронежской области, забаррикадировался на территории части, передает ТАСС.

Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме. По предварительным данным, срочник забрал у офицера пистолет и расстрелял несколько человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", — уточнил собеседник агентства.

Информация о других пострадавших в результате произошедшего инцидента не поступала. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#чп #стрелок #срочник

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