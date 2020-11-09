9:53 9 Ноября 2020Происшествия
Убивший военных срочник забаррикадировался на аэродроме под Воронежем
Срочник, убивший трех военнослужащих на аэродроме в Воронежской области, забаррикадировался на территории части, передает ТАСС.
Срочник, убивший трех военнослужащих на аэродроме в Воронежской области, забаррикадировался на территории части, передает ТАСС.
Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме. По предварительным данным, срочник забрал у офицера пистолет и расстрелял несколько человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", — уточнил собеседник агентства.
Информация о других пострадавших в результате произошедшего инцидента не поступала. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.