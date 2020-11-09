Новодевичье кладбище станет последним пристанищем Жванецкого

Родственники Михаила Жванецкого решили похоронить сатирика на Новодевичьем кладбище. Последнее прощание с великим артистом проводить не планируется.

Родственники Михаила Жванецкого решили похоронить сатирика на Новодевичьем кладбище. Последнее прощание с великим артистом проводить не планируется.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Он был народным артистом России, лауреатом множества премий и символом эпохи. О трагедии высказались его коллеги, друзья и политики, в том числе Владимир Путин.

"Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах", — заявил президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сатирика "человеком огромного таланта". А Алла Пугачева с сожалением сообщила, что уход Жванецкого из жизни стал для нее и всей страны невосполнимой утратой.