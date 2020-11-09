Цена нефти Brent подскочила выше $40 за баррель

Нефтяные котировки растут на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах.

Нефтяные котировки растут на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года в процессе торгов на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост на 3,04% и достигает в настоящий момент 40,65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на момент 04:16 по московскому времени.

В свою очередь, стоимость фьючерса нефти WTI увеличивается на 3,31% и находится на текущий момент на отметке 38,73 долларов за один баррель.

Согласно мнению специалистов, рост нефтяных котировок происходит на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах, которые прошли 3 ноября 2020 года.