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9:16   9 Ноября 2020
Армия

Азербайджан заявил об отступлении армянских войск на карабахском фронте

Азербайджан заявил об отступлении армянских войск на карабахском фронте

Баку сообщил, что ВС Армении несут потери на карабахском фронте и отступают на некоторых участках.

Днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября армянские войска подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, спровоцировав их на ответные боевые действия.

"В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить", — указали представители военного ведомства.

В воскресенье Баку заявил о взятии карабахского города Шуши, однако власти Нагорно-Карабахской Республики опровергли это сообщение. Ереван намерен прояснить ситуацию и сообщил о продолжающихся боестолкновения в регионе.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.

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#азербайджан #армения #карабах

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