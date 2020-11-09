Азербайджан заявил об отступлении армянских войск на карабахском фронте

Баку сообщил, что ВС Армении несут потери на карабахском фронте и отступают на некоторых участках.

Баку сообщил, что ВС Армении несут потери на карабахском фронте и отступают на некоторых участках.

Днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября армянские войска подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, спровоцировав их на ответные боевые действия.

"В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить", — указали представители военного ведомства.

В воскресенье Баку заявил о взятии карабахского города Шуши, однако власти Нагорно-Карабахской Республики опровергли это сообщение. Ереван намерен прояснить ситуацию и сообщил о продолжающихся боестолкновения в регионе.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.