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8:30   9 Ноября 2020
Общество

Специалисты перечислили основные ошибки при тестировании на COVID-19

Специалисты перечислили основные ошибки при тестировании на COVID-19

Тест на коронавирус могут дать ложный результат, если при взятии биоматериала были ошибки, которые могут совершить медицинские работники и сами пациенты.

Специалисты российских лабораторий напомнили РБК, что Минздрав РФ рекомендует брать мазок при тестировании на коронавирусную инфекцию из рото- и носоглотки. Если же проба взята только из одного места, то шанс ложноотрицательного результата увеличивается. Во время анализа зонд, перчатки врача и пробирка должны быть стерильными.

Чтобы взять мазок из горла, нужно провести зондом по его задней стенке. Щек, языка, десен и губ касаться нельзя. Когда пробу берут из носа, то зонд вводят в ноздрю на 2-3 сантиметра. Сама процедура безболезненная и может спровоцировать чихание. Собирать медики должны клетки верхнего слоя.

Верхняя часть зонда помещается в пробирку, придерживая крышкой. Потом ее помещают в отдельную пластиковую упаковку, а перевозят — в холодильнике или термосумке.

Если человек самостоятельно берет у себя материал для исследования, то риск ложноотрицательного результата выше. Перед мазком медики советуют не есть и не пить минимум за час.

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