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8:27   9 Ноября 2020
Общество

Правительство РФ планирует изменить правила оформления мелких ДТП

Правительство РФ планирует изменить правила оформления мелких ДТП

В России могут изменить правила оформления незначительных ДТП, которые затрудняют движение других машин по дороге. Причиной тому стала статистика "повторных" аварий.

До конца текущей недели Правительство РФ совместно с МВД и экспертным центром Probok.net должны проанализировать ситуацию со смертями, произошедшими в результате наездов во время оформления аварий. Соответствующее поручение отражено в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Согласно статистике, с начала года произошло более 3 тысяч "повторных" аварий. И если в действительности число подобных ДТП в столице падает, то вот количество жертв этих происшествий наоборот растет. Дептранс Москвы считает, что эти аварии вызваны наездами одних авто на другие в момент оформления ДТП. При этом чаще всего такие ситуации возникают на МКАД в час-пик.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, МВД должно проверить долю погибших в "повторных" ДТП. Если она будет превышать 10% от общего числа аварий в Москве, то правила оформления аварий будут скорректированы.

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#россия #дтп #закон #мвд

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