Бонист назвал способ обеззараживания купюр от коронавируса

Россиянам лучше пользовать в период пандемии банковской картой, так как на купюрах и монетах может сохраняться коронавирус. Как обеззаразить наличные, рассказал эксперт.

Россиянам лучше пользовать в период пандемии банковской картой, так как на купюрах и монетах может сохраняться коронавирус. Как обеззаразить наличные, рассказал эксперт.

Наличные средства проходят процедуру обеззараживания в Центробанке, несколько дней лежат в хранилищах. За это время коронавирус на них должен умереть, пояснил эксперт Союза бонистов Роман Леонов в эфире радио Sputnik.

Однако для особо беспокойных россиян есть способ обеззаразить купюры дома. Для это достаточно иметь медицинский спирт и пульверизатор. Эксперт советует опрыскать деньги и дать им полежать десять минут до высыхания.

Специалист предостерегает от использования утюга для обеззараживания. По его словам, если гладить купюры на высоких температурах, бумага со временем станет хрупкой и начнет ломаться.