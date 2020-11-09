Главы регионов попросили Мишустина ограничить работу таксистов-мигрантов
Российскому премьеру Мишустину предложили ввести ограничения в работу таксистов-мигрантов, сообщают "Ведомости".
Предложение предполагает работу в такси на условиях самозанятости только для россиян. Иностранцы смогут работать в этой сфере только в статусе ИП, сообщает источник.
Под обращением поставили подписи мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьев и Александр Дрозденко.
Предложение составлено в рамках обсуждения проекта закона о такси. Он сейчас дорабатывается.
Главы регионов объясняют идею тем, что иностранцы попросту вытесняют россиян с рынка такси. Они просят российского премьера наделить регионы полномочиями устанавливать определенное количество автомобилей такси и обязать службы заказа открывать филиалы, что повысит конкуренцию, улучшит качество услуг и обеспечит контроль безопасности.