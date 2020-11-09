Политолог предостерег Украину от неприятностей при попытке "вернуть" Крым

Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил, что может случиться, если Украина попытается вернуть Крым, передает Федеральное агентство новостей.

Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил, что может случиться, если Украина попытается вернуть Крым, передает Федеральное агентство новостей.

Вице-премьер, министр по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников заявил, что "возвращение" полуострова в состав Украины является более легким вариантом, так как там не проводились боевые действия, как в Донбассе.

Джаралла напомнил, что на территории Крыма находится база Черноморского флота России, поэтому все попытки Украины вернуть полуостров обречены на провал и могут обернуться для Киева большими неприятностями. А высказывание Резникова он объяснил практически состоявшейся победой на президентских выборах США давнего друга Киева, Джозефа Байдена.