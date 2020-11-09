Ученые оценили влияние нехватки витамина D на тяжесть COVID-19

Группа медиков из Великобритании пришла к выводу, что дефицит витамина D может привести к тяжелому течению COVID-19. Об этом сообщает Express.

Группа медиков из Великобритании пришла к выводу, что дефицит витамина D может привести к тяжелому течению COVID-19. Об этом сообщает Express.

Специалисты изучили ежедневную статистику и выяснили, что есть связь между тяжестью течения заболевания и регионом. Так, на северном полушарии, где сезонная нехватка витамина D более распространения, чаще регистрируются тяжелые случаи заражения.

Ученые заявляют, что коронавирус нацелен на "белковый шип" ACE2, который находится на поверхности клеток. SARS-CoV-2 способен его истощать и вызывать смертельно опасный "цитокиновый шторм".

Express отмечает, что исследование пока не прошло рецензирование. Для экспертной оценки нужен по меньшей мере год исследований.

Специалисты уверены, что основным фактором риска тяжелого течения болезни служит именно нехватка витамина D. Они отметили, что рекомендованную дозу витамина D необходимо увеличить.