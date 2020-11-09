Экс-депутат Рады оценил нездоровое привлечение внимание к Чернобылю

Киев занимается не решением более важных проблем внутри страны, а пытается привлечь туристов в Чернобыль. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Киев занимается не решением более важных проблем внутри страны, а пытается привлечь туристов в Чернобыль. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Бывший депутат рассказал, что в список ЮНЕСКО должны входить объекты, которыми хочется гордиться, а Чернобыль является трагедией. По его словам, людям в правительстве Украины просто нечего делать. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперт возмутился, что на украине запустили множество сфер производства, в то время собираются заниматься раскруткой бренда Чернобыля. Олейник напомнил об опасности тех мест, по которым планируют водить туристов. Он рассказал, что там существует так называемый Рыжий лес, который от радиации поменял цвет, где осталось множество радиоактивных осадков.

Глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко ранее предложил внести ряд объектов из зоны Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и разработать маршрут для экскурсий по 30-километровой зоне отчуждения.