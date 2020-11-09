Стало известно, что зять посоветовал Трампу по поводу выборов

Член штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения о том, что советник президента Джаред Кушнер порекомендовал признать поражение. Об этом он написал у себя в Twitter.

Член штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения о том, что советник президента Джаред Кушнер порекомендовал признать поражение. Об этом он написал у себя в Twitter.

Накануне два источника телеканала CNN сообщили, что Кушнер предложил Трампу принять поражение на выборах президента США.

Миллер заявил, что данная информация лжива. По его словам, с учетом неопределенной ситуации в ряде штатов и серьезных нарушений при подсчете голосов, а также отсутствиеи прозрачности в нескольких регионах, Кушнер порекомендовал Трампу законным путем добиться обеспечения точности в подсчетах бюллетеней.

7 ноября американские СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты подсчета в ряде штатов будут обжалованы в суде.