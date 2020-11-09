Администрация Трампа вместе с Израилем готовит санкции против Ирана — СМИ

Администрация действующего главы Белого дома готовит новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле.

Администрация действующего главы Белого дома готовит новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле.

США готовят экономические ограничительные меры вместе с коллегами из Израиля. Спешка в принятии крупного пакета санкций связана с желанием ввести их в действие до возможного вступления в должность кандидата от демократов Джо Байдена.

Источник сообщил Axios, что спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс прибыл в Израиль в воскресенье. Он встретился премьером Биньямином Нетаньяху и главой СНБ Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения ограничительных мер.

Портал отмечает, что новые санкции США против Ирана создадут для Байдена много проблем, если он попытается вернуть США в соглашение СВПД по иранской ядерной программе.