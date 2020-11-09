Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов

Рубль продолжит ослабевать и может в будущем стоить более 85 рублей, поэтому покупка долларов целесообразна. Об этом агентству "Прайм" заявил эксперт Дмитрий Иванов.

Рубль продолжит ослабевать и может в будущем стоить более 85 рублей, поэтому покупка долларов целесообразна. Об этом агентству "Прайм" заявил эксперт Дмитрий Иванов.

В мире нестабильная обстановка, пандемия коронавируса набирает обороны. В этих условиях укрепление рубля не предвидится, так как котировки нефти продолжают снижаться. На их рост в ближайший год рассчитывать не стоит из-за последствий пандемии, считает эксперт.

Он добавил, что российская и мировая экономики будут восстанавливаться длительное время. Россияне уже покупают наличную валюту, приобретая не только доллары, но и евро и швейцарские франки, что является разумным подходом в текущих условиях экономического кризиса, подытожил эксперт.