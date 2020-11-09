Конгресс США хочет провести полноценную церемонию инаугурации президента

Полномасштабная церемония инаугурации нового президента США должна пройти в январе 2021 года, несмотря на пандемию. Такого мнения придерживаются в Конгрессе, передает ABC News.

Полномасштабная церемония инаугурации нового президента США должна пройти в январе 2021 года, несмотря на пандемию. Такого мнения придерживаются в Конгрессе, передает ABC News.

Конгресс планирует провести инаугурацию на открытом воздухе. Решение об этом принимает комитет из шести человек, в который входят сенаторы и члены Палаты представителей, рассказал сенатор-республиканец Рой Блант.

Он добавил, что на сцене могут присутствовать оба кандидата в президенты США, несмотря на то, кто из них будет приносить присягу. Сенатор считает, что это будет "убедительным свидетельством". Инаугурация планируется на 20 января следующего года.

США остаются на первом месте среди всех стран мира по количеству заболевших COVID-19 и умерших от этой инфекции.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов все еще не окончен, однако ряд американских телеканалов уже заявили, что победителем якобы станет демократ Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп намерен подавать иски в суд из-за фальсификаций на выборах.