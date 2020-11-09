Юрист объяснил, кого из россиян обязательно госпитализируют с COVID-19

Часть россиян с COVID-19 могут госпитализировать в обязательном порядке по новым правилам Минздрава РФ. Подробнее об этом телеканалу "360" рассказал юрист Тимур Матвеев.

Часть россиян с COVID-19 могут госпитализировать в обязательном порядке по новым правилам Минздрава РФ. Подробнее об этом телеканалу "360" рассказал юрист Тимур Матвеев.

Теперь для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции нужно иметь определенные бытовые условия. Дома не смогут оставаться проживающие в общежитиях и коммуналках, а также те, кто живет с пожилыми людьми.

По словам юриста, забрать в больницу могут тех, у кого нет возможности лечиться от COVID-19 в отдельной комнате. Если пациент не будет соглашаться на госпитализацию, то этот вопрос дойдет до суда. Матвеев разъяснил, что коронавирусная инфекция считается опасной для окружающих больного человека. Эксперт провел аналогию с психически больными людьми, которых также могут принудительно отправить на лечение в больницу, если они представляют опасность для себя и других.