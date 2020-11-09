Синоптики прогнозируют невероятно теплую погоду на востоке России

Большая часть регионов азиатской части России ожидает очень теплая погода на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Большая часть регионов азиатской части России ожидает очень теплая погода на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что в Сибири превышение нормы составит на 6-15 градусов. Вильфанд рассказал, что самой теплой погода будет в Красноярском крае в первые дни недели, когда воздух прогреется до 20 градусов выше нормы.

Специалист сообщил, что в Новосибирской, Томской, Омской областях настанет невероятно теплая погода. Он отметил, что зимняя погода дойдет только до Якутии, где температура воздуха снизится на немного ниже нормы.